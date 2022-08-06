FT: Запад забил тревогу из-за углубления сотрудничества России и Турции

Фото: Xinhua / Global Look Press

Западные страны выразили свою обеспокоенность из-за углубления сотрудничества между Россией и Турцией, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Отмечается, что политиков на Западе удивили заявления лидеров двух стран после переговоров в Сочи о намерении расширить сотрудничество в области торговли и энергетики. По информации издания, Европа пытается донести до Анкары свои опасения по поводу такого расширения сотрудничества между двумя странами.

Поведение Турции по отношению к РФ является крайне оппортунистическим. Мы пытаемся заставить турок обратить внимание на наши опасения, — заявил неназванный европейский чиновник изданию.

Источник газеты добавил, что в Брюсселе на официальном уровне пока не обсуждался вопрос о возможных ограничительных мерах в отношении Турции из-за укрепления связей с Россией.

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным была достигнута договоренность о переходе двусторонней торговли на рубли. Он отметил, что данное решение пойдет на пользу как экономике России, так и Турции, поскольку её посещает множество российских туристов. Также он напомнил, что в настоящий момент пять турецких банков работают над внедрением российской платежной системы «Мир» на территории страны. Он считает, что подобные меры смогут привлечь не только туристов, но и бизнесменов и инвесторов.