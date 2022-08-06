Турция согласилась перейти на рубли в торговле с Россией Эрдоган сообщил, что торговля между Россией и Турцией будет осуществляться в рублях

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В ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным была достигнута договоренность о переходе двусторонней торговли на рубли, заявил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает CNN TÜRK. Он отметил, что данное решение пойдет на пользу как экономике России, так и Турции, поскольку ее посещает множество российских туристов.

Мы договорились о рубле с Путиным. Поскольку мы будем осуществлять торговлю в рублях, это, конечно, принесет деньги в Россию и Турцию. <...> Это поспособствует комфорту для туристов, приезжающих из России. Они смогут совершать покупки и оплачивать проживание в отеле. Конечно, это очень и очень расслабляющая система и для них, и для нас, — рассказал Эрдоган.

Также он напомнил, что в настоящий момент пять турецких банков работают над внедрением российской платежной системы «Мир» на территории страны. Он считает, что подобные меры смогут привлечь не только туристов, но и бизнесменов и инвесторов.

Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа в Турцию. Читатели турецкого издания Haber7 это решение поддержали, отметив, что договоренность может положить конец господству американской и европейской валют. Они также сочли Россию более честной, нежели США и ЕС.