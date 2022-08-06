Турки одобрили решение Путина и Эрдогана о расчетах за газ в нацвалютах

Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева) во время встречи в Сочи

Читатели турецкого издания Haber7 одобрили совместное решение президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его российского коллеги Владимира Путина о переходе на национальные валюты при расчетах за газ. По их словам, эта договоренность очень важна и может положить конец господству американской и европейской валют.

Отличная сделка. Россия и Турция должны использовать рубль и лиру, и господство доллара и евро скоро закончится, — написал один из читателей.

Другой выразил уверенность в том, что «будущее за Россией и Турцией». Еще один комментатор заявил, что Анкара благодаря российскому лидеру выйдет из «американского круга». Кроме того, читатели издания отметили, что Россия честнее США и Евросоюза.

Путин встретился с Эрдоганом 5 августа в Сочи. Переговоры лидеров двух стран продолжались более четырех часов. В ходе беседы они договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа в Турцию. Кроме того, стороны условились наращивать объемы торговли, сотрудничать в сфере транспорта, сельского хозяйства и туризма.

Президенты двух стран также провели широкие консультации по вопросам двусторонней повестки российско-турецких отношений и договорились по целому ряду вопросов. Представитель Кремля Дмитрий Песков при этом опроверг информацию о том, что стороны якобы обсуждали вопросы возможного производства в России или закупку у Турции беспилотников Bayraktar.