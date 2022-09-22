Flightradar сообщил об американских вертолетах, летящих к Одессе

Фото: wikipedia.org

EP-3E-Aries-II

В сторону Одессы через Румынию направляются неизвестный самолет и американские вертолеты UH-60 Black Hawk, свидетельствуют данные портала отслеживания авиаперелетов Flightradar. Конечная точка перелетов не обозначена. Всего было замечено три многоцелевых вертолета, принадлежащих армии США.

Помимо этого, в летной группе есть самолет радиотехнической разведки EP-3E Aries II, который прикрывает полет системами радиоэлектронной борьбы.

Ранее российский истребитель МиГ-31 сопроводил самолёт патрульной авиации Р-8А «Посейдон» американских ВМС над Тихим океаном вдоль юго-восточного побережья Камчатки. Самолёт ВМС США был обнаружен средствами ПВО, лётчики идентифицировали цель и сопроводили её. После того как американский самолёт отвернул от рубежей РФ, МиГ-31 вернулся на аэродром, нарушений со стороны США отмечено не было.

До этого сообщалось, что российские истребители Су-30СМ и Су-27 перехватили над Чёрным морем два американских самолёта-разведчика — CL-600 Challenger и EP-3E Aries. На Балтике Су-27 поднимался в воздух для сопровождения самолёта-разведчика ВВС Франции.