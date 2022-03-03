Флаг Украины снят на территории посольства в Москве

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Около 70 японских добровольцев выразили готовность отправиться на Украину для защиты киевского режима, сообщила газета Mainichi со ссылкой на источник в посольстве Украины в Токио. Отмечается, что среди них 50 человек, которые проходили военную службу в силах самообороны Японии.

Других подробностей на этот счёт издание не приводит. Ранее доцент МГИМО МИД России Владимир Нелидов заявил, что в обозримом будущем не стоит и думать о переговорах России и Японии по...