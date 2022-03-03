Флаг Украины снят на территории посольства в Москве
Антон Соловьев
Антон Соловьев
11:42, 02 марта 2022
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Украинский флаг был спущен перед зданиями консульства и посольства Украины в центре Москвы, расположенных в Леонтьевском переулке, сообщает ТАСС. Отмечается, что также была снята вывеска с ограждения перед бывшим диппредставительством Украины.
На территории посольства снят флаг Украины. С ограждения у входа также демонтирована висевшая там ранее вывеска, которая уведомляла, что эти объекты принадлежат дипломатическим представительством Украины, — передаёт ТАСС.
Украинское генконсульство в Санкт-Петербурге также приостановило работу. Дипломаты начали покидать здание дипмиссии накануне. В среду, 2 марта, к зданию подъехала машина для грузовых перевозок.
25 февраля МИД Украины уведомил российскую сторону о разрыве дипломатических отношений после начала военной спецоперации РФ в Донбассе. Представитель МИД России Мария Захарова выразила сожаление в связи с решением Киева. Она назвала разрыв дипотношений «логическим результатом целенаправленной русофобской политики киевских властей», добавив, что «история расставит всё на свои места».