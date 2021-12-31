Финский президент раскритиковал российские гарантии безопасности

Президент Финляндии Саули Ниинистё в новогоднем обращении к нации заявил, что предложенные Россией гарантии безопасности противоречат сложившемуся в Европе порядку безопасности. Слова президента передает агенство ТАСС. Ниинистё также добавил, что существующие противоречия можно решать только через мирный диалог.

Требования, которые Россия в декабре выдвинула в адрес США и НАТО, касаются Европы. Они противоречат европейскому порядку безопасности. Сферам интересов нет места в 2020-х годах. Суверенное равенство всех государств — это базовый принцип, который должен уважать каждый. Только терпение, ответственность и диалог являются единственным путём продвижения вперёд. Невозможно построить устойчивое будущее, угрожая использованием военной силы или другими видами насилия, — сообщил Ниинистё.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР.

Президент России Владимир Путин провёл 30 декабря телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом. Главы государств затронули в беседе основные темы двусторонних отношений. В Кремле отметили, что в позиции сторон по-прежнему множество разногласий.

10 января в Женеве должны состояться переговоры России и США по вопросам безопасности. На 12 января запланирован Совет Россия — НАТО, а 13-го те же вопросы будут обсуждаться по линии ОБСЕ.