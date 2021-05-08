Финская разведка заявила о готовности РФ применить войска в Европе

https://static.news.ru/photo/322cbdd0-b048-11eb-ba79-96000091f725_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Минобороны Финляндии впервые представило на общий обзор данные о деятельности военной разведки страны. При этом в документе важное место отведено России, сообщает «Коммерсант».

Готовившие доклад аналитики отметили , что «Москва продемонстрировала свою способность и готовность использовать, где это необходимо, включая Европу, вооружённые силы для достижения своих целей».

Финская разведка назвала общее положение дел в регионе «ренессансом силовой политики». Авторы документа утверждают, что и Россия, и НАТО развернули мощные и технологически продвинутые системы вооружения в соседних с Финляндией районах. Кроме того, они улучшили боеготовность своих войск.

Ранее стало известно, что НАТО отрабатывает оборону Прибалтики от гипотетического «вторжения» российской армии. К манёврам привлечены более 30 тысяч военных из 25 стран. Учения носят характер оборонительных, а тренировки планируется провести на территории 13 стран. Издание отмечает, что Альянс озаботился обороной Европы после воссоединения Крыма с Россией. Из-за этого возник ряд проблем.