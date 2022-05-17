Финская компания Gasum отказалась платить за газ в рублях Финская компания Gasum обратилась в арбитраж из-за разногласий с «Газпром экспортом»

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Финская компания Gasum обратилась в арбитражный суд из-за контракта «Газпром экспорта» о поставках природного газа, передаёт РИА Новости со ссылкой на сообщение компании. Обращение последовало после того, как «Газпром экспорт» потребовал у Gasum плату за энергоресурсы в рублях и выдвинул ряд других требований.

В сообщении говорится, что партнёры имеют контракт на длительный срок и пытаются договориться о деталях этого контракта с осени прошлого года. В апреле «Газпром экспорт» обязал финскую компанию вносить плату за газ в российской валюте вместо евро. Gasum отказался менять условия контракта.

Gasum не принимает предложение «Газпром экспорта» о переходе на рублёвые платежи <...>. Кроме того, у компаний есть существенные разногласия по другим требованиям договора. Gasum решила передать споры, связанные с контрактом, в арбитраж в соответствии с контрактом, — говорится в заявлении компании.

В компании также отметили, что в связи с этим существует риск отказа от российского природного газа по договору поставки.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что крупнейшая итальянская нефтегазовая компания ENI готова выполнить требования РФ, предприятие намерено открыть банковский счёт в рублях.

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о новом порядке расчётов в рублях за российский газ с недружественными странами. Глава государства подчеркнул, что если эти страны не будут платить с 1 апреля за поставки газа по новой схеме, то это будет считаться неисполнением обязательств по газовым контрактам и действующие соглашения будут остановлены. Для оплаты газа контрагентам предлагается открыть счета в евро в Газпромбанке и рублёвые счета в нём же. Оплата газа будет идти в евро, затем они банком конвертируются в рубли, переводятся банком же на рублевый счёт, с которого поступят «Газпрому» за поставки сырья.

Ранее «Газпром» разослал своим европейским клиентам письмо, в котором указана инструкция оплаты газа в рублях без нарушения санкций ЕС, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документ.

Суть этих изменений в том, что до начала спецоперации России на Украине расчёты велись с европейскими «дочками» «Газпрома» через европейские же банки. Однако на фоне многочисленных санкций, наложенных в том числе странами ЕС на Россию, возник риск того, что эти деньги за поставки сырья будут заморожены в Европе и не дойдут до «Газпрома». Потому теперь платежи переводят на счета в российском банке.