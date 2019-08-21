Владимир Путин и Эммануэль Макрон Владимир Путин и Эммануэль Макрон Фото: kremlin.ru

Хельсинки уделили пристальное внимание переговорам президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, которые прошли на Лазурном берегу. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё.

Во время встречи с российским лидером его финский коллега отметил успешность переговоров, информирует «Интерфакс».

Насколько нам понятно, визит [Путина во Францию] был успешным. А в настоящее время нам очень нужны именно успешные визиты, — сказал он.

При этом в начале переговоров Ниинистё поприветствовал Путина на русском языке, сказав, что рад новой встрече.

Ранее Путин заявил, что Россия удовлетворена уровнем отношений с Финляндией. Также он выразил надежду, что сторонам удастся обсудить двустороннюю повестку, писал News.ru.

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