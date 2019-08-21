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Мигранты, которые незаконно пересекают южную границу США, теперь могут быть заключены под стражу на неопределённый срок. Это следует из нового постановления администрации президента Дональда Трампа.

Новое правило предложил исполняющий обязанности министра национальной безопасности Кевин Макалинан. Оно должно вступить в силу через 60 дней. Это правило позволяет федеральному правительству обеспечивать соблюдение иммиграционных законов, принятых Конгрессом, и...