Хельсинки уделили пристальное внимание переговорам президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, которые прошли на Лазурном берегу. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё.
Во время встречи с российским лидером его финский коллега отметил успешность переговоров, информирует «
Насколько нам понятно, визит [Путина во Францию] был успешным. А в настоящее время нам очень нужны именно успешные визиты, — сказал он.
При этом в начале переговоров Ниинистё поприветствовал Путина на русском языке, сказав, что рад новой встрече.
Ранее Путин заявил, что Россия удовлетворена уровнем отношений с Финляндией. Также он выразил надежду, что сторонам удастся обсудить двустороннюю повестку, писал News.ru.