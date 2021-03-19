Финляндия приостановила вакцинацию населения AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/8a9f753c-88c7-11eb-b19f-96000091f725_660.jpg Фото: Chris Emil Janssen via www.imago/www.imago-images.de/Global Look Press

Власти Финляндии приняли решение временно приостановить вакцинацию населения страны от коронавируса препаратом AstraZeneca. Об этом сообщает РИА Новости.

Стоит заметить, что и некоторые другие страны до этого приостановили в качестве меры предосторожности использование вакцины от AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании у привившихся тромбов в сосудах при нарушении свёртываемости крови. Решение, в частности, приняли Болгария, Германия, Дания, Индонезия, Ирландия, Исландия, Италия, Демократическая Республика Конго, Нидерланды, Норвегия, Румыния, а также Таиланд и Франция.

Тем не менее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала странам мира продолжить использование вакцины от коронавируса AstraZeneca, несмотря на то что в последнее время с препаратом связаны некоторые неприятные истории. Напомним, что несколько государств уже отказались от его использования.

Ранее NEWS.ru писал, что Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Великобритании не обнаружило связи между применением вакцины AstraZeneca и образованием тромбов у привитых ею. Об этом говорится в заявлении регулятора.