Филиппинский священник-учёный создаёт дрожжевую вакцину против COVID-19

https://static.news.ru/photo/b2829fb6-91e1-11eb-89f1-96000091f725_660.jpg Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global look Press

На Филиппинах имеющий сан священника молекулярный биолог Никанор Аустриако работает над дрожжевой вакциной против коронавируса. Об этом он сам рассказал в интервью медиагруппе АВС-СBN.

По словам учёного, преподающего в американском Провиденс-колледже параллельно биологию и теологию, его исследовательская группа работает над двумя версиями вакцины: одна предназначена против исходного штамма коронавируса, а вторая против бразильского и южноафриканского вариантов.

Мы проведём тестирование обоих препаратов и могли бы их просто объединить, — уверен Аустриако.

Он объяснил, что генетически модифицированные дрожжи создают спайковый белок SARS-CoV-2, создающий иммунитет против болезни.

После отмены карантина учёный намерен вернуться на Филиппины. Его команда займётся тестированием препарата на животных в Университете Санто-Томаса в Маниле.

Я работаю учёным уже 25 лет, но то, что хорошо выглядит в теории, не всегда работает на практике, — сказал Аустриако, отметив, что пока всё идёт хорошо.

В настоящее время вакцина проходит доклинические испытания, однако разработчики рассчитывают, что в Рождеству появятся новые, «хорошие» клинические данные.

Предполагается, что вакцина будет вводиться перорально, её можно будет хранить при нормальных температурах, что облегчит распространение в различных областях. Исследованиями дрожжей учёный занимается уже 15 лет.

К настоящему времени на Филиппинах общее число заразившихся превысило 741,1 тысячи, вылечились более 603,3 тысячи человек, умерли 13,1 тысячи пациентов.

Власти страны одобрили экстренное использование четырёх вакцин: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac Biotech и «Спутник V».

Ранее NEWS.ru писал о том, что в парламенте Швеции подняли вопрос о закупке российских вакцин.