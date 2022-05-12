Феномен Кивы России придётся определить своё отношение к «переобувающимся» на лету

Илья Кива / Фото Zuma/ТАСС

По мере продвижения нашей армии по Украине всё чаще звучат официальные голоса, обещающие, что с Юго-Востока мы уже точно никуда не уйдём. Сначала это пообещал Андрей Турчак, глава генсовета «Единой России», затем Георгий Муратов, вице-премьер Крыма, работавший ещё в столичной мэрии при Лужкове. А значит, вместе с возвращаемыми землями ещё имперской Таврической губернии россиянами станут миллионы новых граждан, многие из которых родились уже после развала Советского Союза. Как воспринимать этих людей, многие из которых сейчас меняют свое мнение о новой стране?

Вопрос отнюдь не праздный. И сейчас тестом на выстраивание новой стратегии отношений является судьба ряда заметных фигур из числа так называемых «переобувшихся». Самый яркий сейчас пример, пожалуй, это подавший заявку на получение российского гражданства Илья Кива, человек уже неоднократно менявший свои «цвета». Когда-то член Социалистической партии. Но это не помешало ему активно включиться в майданизацию Украины. Его фраза – «Вата любит силу!» — стала своеобразным символом той эпохи. Сам Кива принялся энергично строить полтавский «Правый сектор» (организация признана в России экстремистской и запрещена), а потом возглавил его и в масштабе всего украинского востока.

Кива призывал расстреливать автобусы, шедшие из республик Донбасса, предлагал разные варианты скорейшей насильственной украинизации этих двух непокорных регионов, работал в тесной связке с пресловутым Арсеном Аваковым. Словом, был образцовым незалежным патриотом, активным офицером и участником АТО. И естественно, что в той обстановке всеобщего помешательства никого не смущало даже то обстоятельство, что в своё время на суде (ему инкриминировали взятку) он предъявил справку из психиатрической лечебницы о последствиях черепно-мозговой травмы.

Но постепенно он стал отходить от прежнего оголтелого майданизма и даже избрался в 2019 году в Верховную раду по списку блока «Оппозиционная платформа — За жизнь», что, однако, вызвало удивление в партийных рядах. А 30 января уже этого года из Испании в откровенно нецензурных выражениях пригрозил президенту Зеленскому и поддержал нашу военную операцию.

Илья Кива Ирина Яковлева/ТАСС

На Украине его уже обвинили в госизмене. А в Москве он выступает с ярых антикиевских позиций и, как мы помним, обратился с прошением о российском гражданстве. Надо сказать, что его просьба встретила неоднозначную реакцию в нашем обществе, поскольку многим, особенно на Донбассе, памятны его прежние угрозы. Проблема в том, чтобы понять, когда он заблуждался и насколько ныне искренен в своих раскаяньях. В конце концов, ныне видный наш военный эксперт Юрий Подоляка, комментирующий ход СВО, был активным участником ещё первого Майдана в 2004 году. У нас же продолжает академическую карьеру украинский политолог, который написал для Кучмы ставшую знаковой книгу «Украина не Россия». Ту самую, в которой бои Красной армии с боевиками УНА-УНСО (организация признана в России экстремистской и запрещена) представляются чем-то вроде противостояния Мазепы с верными Москве и Петру казаками. А население Юго-Востока названо эволюционирующим от русских к украинству. Не признавал автор книги и заслуг России в освоении Новороссии. Мол, украинцы они ведь также помогали осваивать Сибирь.

Так что нашему обществу придётся определяться в своём отношении не только к экстренно покинувшим страну в её минуту роковую, но и к прибывающим с разным биографическим багажом. И это непростая задача. Хотя, с другой стороны, шутят ведь, что своих взглядов не меняют только дураки и покойники.