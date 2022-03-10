«Фейками полнится эфир»: Лавров о «похищениях» Россией людей на Украине

Заявления о похищении Россией людей на территории Украины — это фейк, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Анталье после переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Он подчеркнул, что ложные сообщения заполонили СМИ и Интернет, передаёт ТАСС.

Вы сказали, что это факты (про похищения людей. — NEWS.ru ), но я думаю, что это в значительной степени другое слово, начинающееся на букву «ф». Фейками полнится эфир, вообще Интернет и средства массовой информации в целом, — заявил Лавров.

Журналист заявил о том, что россияне якобы похитили депутата запорожского областного совета Лейлу Ибрагимову.

Я не знал про эту историю, про якобы похищение представителя депутатского корпуса. Но я знаю о тех манерах, которыми просто славится киевский режим, — заявил он.

Лавров также прокомментировал гибель на Украине члена делегации переговорщиков Дениса Киреева. По его словам, «сначала сказали, что по обвинению в госизмене его казнила Служба безопасности Украины просто без суда и следствия, потом сказали, что это были какие-то разборки».

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил о том, что сотрудники СБУ при задержании убили Киреева. По словам парламентария, его подозревали в госизмене.