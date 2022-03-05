В Раде сообщили, что сотрудники СБУ убили переговорщика от Украины

Сотрудники СБУ при задержании убили участника первого раунда переговоров с Россией от Украины Дениса Киреева, сообщил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский. По словам парламентария, Киреева подозревали в госизмене. Его версию инцидента подтверждают некоторые украинские СМИ.

Каким образом он попал в состав делегации Украины по переговорам с оккупантами — очень хочется выяснить у офиса президента, — написал депутат.

Денис Киреев (слева) во время российско-украинских переговоров Александр Кряжев/РИА Новости

Во времена президента Украины Виктора Януковича Киреев занимал высокие должности в Укрэксимбанке и Ощадбанке.

Переговоры между делегациями России и Украины впервые с начала спецоперации РФ прошли в Белоруссии 28 февраля. В числе представителей Киева был Денис Киреев. Во второй встрече спустя несколько дней он участия уже не принимал.

Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров ранее заявил, что на Украине на протяжении восьми лет вёлся террор против пророссийски настроенного населения. Он отметил, что речь идёт не только о граждан ДНР и ЛНР, но и о рядовых украинцах. По его словам, для этих целей к людям применялись пытки.

Он также добавил, что на Украине никто не удивляется уголовным делам против пенсионеров, которые публикуют поздравления в честь Дня Победы в социальных сетях. В стране предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.