ФБР объявило в розыск россиянина Коршунова по подозрению в шпионаже

https://static.news.ru/photo/c60d461e-93d8-11eb-a3e1-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/fbi

Россиянин Александр Коршунов разыскивается ФБР по подозрению в сговоре с целью кражи коммерческой информации у авиастроительной компании из США.

Александр Юрьевич Коршунов, как предполагается, участвовал в сговоре с целью хищения коммерческих секретов у американской авиационной компании в интересах России, — говорится в сообщении ФБР в Twitter.

Alexander Yuryevich Korshunov allegedly conspired to steal trade secrets from an American aviation company to benefit Russia. If you have information about Korshunov, contact your local #FBI office or the nearest U.S. Embassy or Consulate. https://t.co/YLi09Ct0pK pic.twitter.com/hmb14ppEHX — FBI (@FBI) April 2, 2021

По данным ФБР, Коршунов попытался получить эти сведения в период с 2013 по 2018 год. В американской спецслужбе также утверждают, что россиянин служил в Службе внешней разведки. Когда именно он был объявлен в розыск, не уточняется.

Коршунов с 2009 года работал директором по развитию бизнеса Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК). 30 августа 2019 года его арестовали в аэропорту Неаполя. Основанием послужил международный ордер, выданный США. В России против Коршунова было возбуждено дело о мошенничестве и хищениях, поэтому РФ также потребовала экстрадировать россиянина на Родину, что и было сделано итальянской стороной в августе 2020 года.

Как писал NEWS.ru, российский бизнесмен Евгений Пригожин, объявленный в розыск ФБР, потребовал удалить с сайта спецслужбы информацию о вознаграждении в размере $250 тысяч за данные, которые могут привести к его поимке и аресту. Предприниматель обратился с письмом к директору спецслужбы Кристоферу Рэю.