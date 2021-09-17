Facebook заблокировал аккаунт журналиста RT Красовского

Социальная сеть Facebook на месяц заблокировала аккаунт журналиста RT Антона Красовского, из-за чего он не может выкладывать посты и делать комментарии. Он сообщил в Telegram-канале, что телекомпания написала претензию в головной офис Facebook. По его словам, RT намерена добиться реакции от людей, «зарабатывающих на русском рынке миллиарды».

Украинский модерационный центр блокирует мою страницу в Facebook раз в неделю и на месяц. Так продолжается давно, — написал Красовский.

Кроме того, к публикации журналист прикрепил письмо к Facebook от главного редактора RT Маргариты Симоньян, которая потребовала разблокировать аккаунт журналиста и провести «тщательное расследование в отношении сотрудников, ответственных за дискриминационные действия, совершённые от лица организации».

Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Красовского и телеканала RT к политику и правозащитнику Леониду Гозману, а также к «Новой газете».

Поводом для иска послужила статья Гозмана, в которой он утверждал, что его разговор с бывшим депутатом Госдумы перед участием в передаче Красовского был прослушан спецслужбами и содержание было передано телеканалу и журналисту. Суд признал фразы из статьи Гозмана в «Новой газете» порочащими телеканал RT и Красовского.