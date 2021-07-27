Красовский выиграл суд по статье о прослушке Гозмана

Московский арбитражный суд удовлетворил иск журналиста Антона Красовского и телеканала RT к политику и правозащитнику Леониду Гозману, а также к «Новой газете». Об этом Красовский сообщил в своём Telegram-канале.

Поводом для иска послужила статья Гозмана, в которой политик утверждал, что его разговор с бывшим депутатом Госдумы перед участием в передаче Красовского был прослушан спецслужбами и содержание было передано телеканалу и журналисту. Суд признал фразы из статьи Гозмана в «Новой газете» порочащими телеканал RT и Красовского.

Газету обязали удалить письмо Гозмана, опубликовать в качестве опровержения решение суда. А сам Гозман должен мне выплатить 300 тысяч рублей компенсации, — пояснил журналист.

При этом он указал, что не ждёт от Гозмана ни компенсаций, ни извинений. Его оппонент по суду в беседе с РБК пообещал дойти до ЕСПЧ.

Мы будем апеллировать, мы будем подавать в Страсбург и, разумеется, дело так не оставим, — заявил Гозман.

Он подчеркнул, что решение его не удивило, а суд «абсолютно игнорировал здравый смысл».

Ранее стало известно, что Антон Красовский подверг критике выступление актёра Егора Бероева против принуждения к вакцинации от коронавируса. По мнению Красовского, артист переживает не за «права человека», а за то, что ему будет сложно поесть в ресторанах.