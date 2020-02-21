https://static.news.ru/photo/6d448e72-54b7-11ea-b329-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Facebook изменила подход к тестированию технологий распознавания речи и собирается оплачивать запись голосов.

Пользователь может заработать пять долларов, если согласится участвовать в эксперименте Facebook, пишет The Verge.

Отмечается, что компания выпустит программу Pronunciations («Произношение») в приложении Viewpoints. Если человек подойдёт для участия в исследовании, то компания предложит ему произнести фразу «Hey Portal», а затем имя из списка друзей.

За один подход пользователь сможет записать сочетания с именами до десяти друзей, а всего таких подходов может быть пять. Именно они потом будут конвертироваться в валюту. Кроме того, информацию из приложения можно будет получить только с согласия пользователя.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Facebook и Twitter должны локализовать в России базы данных в течение 2020 года, иначе обе компании оштрафуют за неисполнение требований суда. Максимальная сумма возможного штрафа — 18 миллионов рублей. Об этом сообщили в Роскомнадзоре. В ведомстве подчеркнули, что наложение штрафов не освободит американские компании от обязанности хранить данные в России. Соцсети не исполняют её с 2015 года.