https://static.news.ru/photo/4847b55c-52f7-11ea-9d50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Ситуация на круизном судне Diamond Princess во время закрытия лайнера на карантин была ужасающей. Такое заявление в своём видеообращении на YouTube сделал японский врач-эпидемиолог, профессор Университета Кобе Ивата Кэнтаро.

Доктор сравнил положение на корабле с происходящим на территории Африки во время вспышки лихорадки Эбола. Он сказал, что на Diamond Princess не принимались необходимые меры по предотвращению заражения. По словам врача, на корабль поднимались специалисты из научного общества инфекционистов, но они сразу же покидали лайнер. Люди с Diamond Princess обращались лично к Кэнтаро, они говорили о своём страхе.

После многочисленных попыток доктору удалось попасть на корабль. В своём обращении он отметил, что испытывал чувство настоящего ужаса, которого у него не было даже во время работы в Африке.

То, что я увидел, было ужасно. На Diamond Princess мне стало страшно из глубины сердца. Я понял, что ничего удивительного, если я заражусь здесь коронавирусной инфекцией, не будет. На лайнере «зелёная» и «красная» (безопасная и опасная соответственно — NEWS.ru) зоны перемешаны, совершенно непонятно, где опасно, а где нет. Непонятно, какие перила, ковёр могут быть заражены, ведь вирус невидим. Также люди там ходили кто в защитном костюме, кто без него, — сообщил врач.

Кэнтаро отметил, что ситуация, когда человек с высокой температурой покидал каюту и шёл в медпункт, происходила на Diamond Princess как «обычное явление». В настоящее время доктор находится в изолированном помещении, так как всерьёз опасается заражения.

Лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января. Путешествие должно было завершиться 4 февраля, однако у пассажира, спустившегося с борта судна в Гонконге 25 января, врачи обнаружили коронавирус. После этого власти потребовали у экипажа лайнера бросить якорь рядом с Иокогамой и отправили врачей осматривать гостей Diamond Princess. Инфекцию подхватили уже более 400 пассажиров. В числе заразившихся есть и россиянка.

Как ранее писал NEWS.ru, 19 февраля заражённые коронавирусом нового типа пассажиры круизного лайнера в Японии начали сходить на берег. В общей сложности корабль покинут примерно 500 человек.