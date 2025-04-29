F-16 сбил Су-27 на Украине: что об этом известно, где и когда произошло

Фото: U.S. Air Force photo by Senior Airman Mason Hargrove

F-16

Экипаж истребителя F-16 Воздушных сил Украины атаковал свой же самолет Су-27, поскольку пилот идентифицировал его как беспилотник «Герань». Что об этом известно?

Что известно об уничтожении Су-27

Инцидент с Су-27 произошел 28 апреля в Черкасской области, когда украинские войска отражали атаки российских БПЛА. В пресс-службе ВСУ подтвердили факт потери Су-27, уточнив, что специальная комиссия расследует причины.

«Утром 28 апреля 2025 года во время выполнения комплексной боевой задачи по авиационной поддержке войск и отражения воздушного нападения вражеских ударных БПЛА был потерян истребитель Су-27 Воздушных сил. Пилот успешно катапультировался», — рассказали в пресс-службе.

Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что истребитель был сбит экипажем украинского самолета F-16.

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«Украинские паблики утверждают, что вчерашний Су-27, потерянный Киевом во время отражения налета „Гераней“, все же был сбит в результате дружественного огня. Сообщается, что по истребителю отработал собственный F-16, который принял его за беспилотник. Ранее ряд ресурсов со стороны противника жаловались, что в украинской армии, особенно в воздушных силах, откровенно боятся переданных Киеву F-16 из-за больших проблем в адаптации системы „свой — чужой“ к реалиям ВСУ», — отметил он.

Также информацию об уничтожении Су-27 косвенно подтвердил глава штабного фонда третьей бригады ВСУ Олег Петренко. По его словам, «истребитель был потерян во время отражения вчерашнего налета „Гераней“ на Черкассы из-за человеческого фактора».

Фото: STAR-MEDIA/imago stock&people/Global Look Press Су-27 Воздушных сил Украины

По данным Telegram-канала «Воевода вещает», пилотом Су-27 был одноклассник украинского пилота F-16 Павла Иванова, который сбили 12 апреля силами противовоздушной обороны РФ, базирующимися в Белгородской области.

Когда еще ВСУ атаковали свой же истребитель

В августе 2024 года, аналогичный инцидент привел к потере F-16, который был сбит украинским ЗРК Patriot из-за отключенной системы Link 16. Тогда администрация США, опасаясь утечки технологий, запретила Киеву использовать эту систему, что повысило риск ошибок.

Эксперты отмечают, что частая путаница в идентификации целей связана с устаревшими системами ПВО Украины и недостаточной подготовкой экипажей. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая неоднократно заявляла о критических пробелах в координации между подразделениями ВСУ, что ранее уже приводило к потерям авиации.

«В докладах объявили, что он „не справился с управлением“. Такие эпизоды возможны. Но культура лжи в командовании Воздушных сил ВСУ, как и в других высших военных штабах, приводит к тому, что система управления военными решениями не улучшается на основе правдивой, последовательно собранной аналитики, а ухудшается и даже коллапсирует, как это происходит на Покровском направлении. И ни один из генералов не наказан. Генерал Олещук остается в должности», — писала она в социальных сетях.

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