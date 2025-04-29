Пилот ВСУ перепутал и сбил свой же истребитель Су-27

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Экипаж F-16 Вооруженных сил Украины сбил свой же истребитель Су-27 в Черкасской области, сообщает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что пилот сбитого самолета выжил, он катапультировался.

По предварительным данным, пилот F-16 перепутал украинский истребитель с российской «Геранью». После этого он нанес удар по борту сослуживца.

Ранее офицер ВСУ с позывным Мадьяр в соцсети выдвинул ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому от имени миллиона солдат ВСУ. Военнослужащий запретил вести переговоры с Россией. Также он пригрозил направить войска на Киев в том случае, если это требование будет нарушено. Кроме того, Мадьяр призвал ни в коем случае не идти на территориальные уступки.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что в зоне проведения специальной военной операции был сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины. Уточнялось, что воздушное боевое судно противника поразили российские средства противовоздушной обороны.

В середине февраля стало известно, что в районе села Константинополь Донецкой Народной Республики был сбит сверхзвуковой тяжелый истребитель Су-27 Воздушных сил Украины. Минобороны России данную информацию не комментировало.