Офицер ВСУ поставил ультиматум Зеленскому и пригрозил пойти войной на Киев Офицер ВСУ Мадьяр пригрозил пойти на Киев, если Зеленский заключит мир с РФ

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Офицер ВСУ с позывным Мадьяр в соцсети выдвинул ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому от имени миллиона солдат ВСУ. Военнослужащий запретил вести переговоры с Россией.

Также он пригрозил направить войска на Киев в том случае, если это требование будет нарушено. Кроме того, Мадьяр призвал ни в коем случае не идти на территориальные уступки.

Ранее Вооруженные силы России уничтожили пункт временной дислокации подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра» на Красноармейском направлении. Это подразделение считается элитным воинским формированием операторов беспилотных летательных аппаратов. Минобороны России не комментировало эти сведения.

До этого сообщалось, что ВСУ перебросили в Курскую область более 300 расчетов операторов БПЛА, в том числе спецподразделение «Птицы Мадьяра». Как рассказал источник в российской группировке войск «Север», неприятель таким образом пытается удержать позиции. «Птицы» были задействованы в боевых действиях в Горнале и Гуево.

Также выяснилось, что добровольческий отряд «БАРС-Курск» обнаружил в Курской области 200-килограммовый дрон ВСУ. После падения аппарата местность оцепили, саперы приступили к разминированию беспилотника. Как рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн, дрон весил 200 кг, был способен поднимать до 50 кг и летать со скоростью 150 км/ч.