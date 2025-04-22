Стало известно, зачем ВСУ перебросили «Птиц Мадьяра» в Курскую область ВСУ перебросили в Курскую область свыше 300 расчетов БПЛА для удержания позиций

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ВС Украины

Вооруженные силы Украины перебросили в Курскую область более 300 расчетов БПЛА, в том числе спецподразделение «Птицы Мадьяра», сообщил РИА Новости источник в российской группировке войск «Север». По словам собеседника агентства, таким образом противник пытается удержать позиции.

На данном направлении мы насчитываем до 300 расчетов БПЛА — это был анализ проведен всех запусков [дронов ВСУ] на момент начала штурма населенного пункта Гуево. Активность БПЛА потом увеличилась, это связано с тем, что на данное направление опять же, чтобы удержать сам Горналь, монастырь и Гуево, были переброшены подразделения «Птицы Мадьяра», — сказал он.

Источник отметил, что «Птицы Мадьяра» занимаются воздушной разведкой и наносят огневое поражение. Поскольку украинская пехота провалилась, рассыпавшись в Гуево, ВСУ решили укрепить позиции данным подразделением БПЛА, пояснил он.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что несколько групп Вооруженных сил Украины при бегстве из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области подорвали исторические строения. По его словам, обитель получила сильные повреждения.