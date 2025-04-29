Ситуация в Курской области 29 апреля: освобождена ли, наступление на Сумы

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

ВС РФ в зоне СВО

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Курской и Сумской областях. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 29 апреля 2025 года, что сейчас происходит у Курска, Басовки, Гуево, Суджи, МАПП «Суджа», ГИС «Суджа», Юнаковки, Сум, Журавки, Горналя, Горнальского мужского монастыря, Олешни, сколько осталось освободить?

Бои и события в Сумской и Курской областях во вторник, 29 апреля

В минувшие выходные стало известно, что все населенные пункты Курской области освобождены от ВСУ и находятся под полным контролем ВС РФ.

«В Сумской области наши штурмовые подразделения продвигаются на линии Журавка — Басовка. Боевые действия ведутся в Локне, которая находится рядом с Юнаковкой — важным логистическим центром ВСУ в этом районе. От Юнаковки до Мирополья укронацисты создали линию обороны для недопущения продвижения наших сил. Но это вряд ли их спасет», — сообщил военкор Евгений Руденко.

«Дневник десантника» передает, что Киев перебрасывает в Сумскую область резервы, в том числе с Запорожского направления, из-за утери боеспособности подразделений.

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«Несколько подразделений 21-й и 67-й отдельных механизированных бригад утратили боеспособность на севере Сумской области и в Краснопольском районе. В 67-й бригаде, бывший „Правый сектор“ (признан террористической организацией и запрещен в РФ), и вовсе поменялся комбриг — эту должность занял сын бывшего главы Генштаба ВСУ Александр Шаптала. На этом фоне командование ВСУ вынуждено перебрасывать резервы, в том числе с Запорожского направления, откуда были передислоцированы подразделения 110-й отдельной механизированный бригады. Но, несмотря на переброску, концентрация сил противника на Запорожском направлении крайне высока, из-за длительного контроля противником данного участка», — добавили авторы канала.

«Северный ветер» пишет, что на Сумском направлении ВС РФ продолжают перемалывать личный состав ВСУ вблизи государственной границы на украинской территории.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО

«В лесополосах южнее хутора Олешня враг пытается не допустить продвижения ВС РФ, перебрасывая на направление наиболее боеспособные подразделения 80-й ОДШБр. В результате нашего комплексного огневого поражения враг несет существенные потери в живой силе. В северной части Локни (Сумская область) группа насильно мобилизованных жителей Одессы из состава 36-й бригады морской пехоты ВМСУ самовольно оставила позиции и смогла организованно скрыться в лесных массивах», — отметили авторы канала.

По их информации, командование ВСУ проводит мероприятия по поимке дезертиров, в результате огневого поражения одна из поисковых групп армии Украины уничтожена.

«Оставившим позиции морпехам удалось уйти вглубь украинской территории. На направлении Басовки противник на квадроциклах попытался провести контратаку. Штурмовая группа ВСУ из состава 95-й ОДШБр уничтожена операторами БПЛА и артиллеристами „северян“. В районе Беловоды наши десантники в ходе упорных боев выбили вэсэушников из нескольких опорных пунктов, продвинулись на данном участке фронта, закрепляются. Общее продвижение „северян“ на Сумском направлении составило свыше 1800 метров, уничтожено пять единиц вражеской бронетехники», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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