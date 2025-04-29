Стало известно о новых попытках ВСУ проникнуть в Курскую область ВС РФ уничтожили группу ВСУ при попытке проникнуть в Курскую область

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ВС Украины

Вооруженные силы Украины пытались проникнуть не территорию недавно освобожденной Курской области, сообщает Telegram-канал «Северный ветер». По его данным, противник предпринял попытку прорыва в районе населенного пункта Гоптаровка. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

В результате стрелкового боя большая часть оккупантов была ликвидирована, остальные пытались бежать вглубь Сумской области, но были уничтожены нашими артиллеристами и операторами БПЛА, — говорится в сообщении.

Кроме того, российские бойцы обнаружили на отдалении от курской границы еще одну штурмовую группу ВСУ и также уничтожили ее. По информации источника, данное подразделение готовилось к переброске к Гоптаровке «второй волной».

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили группу ВСУ, которая искала украинских дезертиров. Украинские военные, которые были насильно мобилизованы из Одессы, самовольно оставили позиции на севере Локни в Сумской области. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Тем временем операторы БПЛА группировки войск «Восток» сбросили на позиции ВСУ в ДНР листовки с QR-кодами, содержащими инструкцию по добровольной сдаче в плен. В Минобороны РФ отметили, что это дает украинским военным шанс вернуться домой живыми. Акция направлена на тех, кто оказался в окружении и хочет сохранить жизнь.