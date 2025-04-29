Российские военные помогли одесским морпехам сбежать от ВСУ ВС РФ уничтожили искавшую дезертировавших морпехов группу ВСУ в Сумской области

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ВС Украины

Российские войска уничтожили группу ВСУ, которая искала украинских дезертиров, сообщил Telegram-канал «Северный ветер». Украинские военные, которые были насильно мобилизованы из Одессы, самовольно оставили позиции на севере Локни в Сумской области. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Украинские военные скрылись в приграничных лесах. Они сбежали из состава 36-й бригады морской пехоты Военно-морских сил Украины. Противник организовал мероприятия по поимке дезертиров, но им помешали российские войска.

В результате нашего огневого поражения одна из поисковых групп ВСУ уничтожена. Оставившим позиции морпехам удалось уйти вглубь украинской территории, — сообщил канал.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что командование отбирает мобильные телефоны у военнослужащих ВСУ, которые перебрасываются на Сумское направление. Это делают для того, чтобы избежать любой информации, которая может скомпрометировать украинскую армию.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские военнослужащие ведут активные бои в Сумской области Украины. По его словам, мощные удары наносятся сразу по пяти направлениям. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.