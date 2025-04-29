Российские военные призвали ВСУ сдаться в плен необычным способом Российские военные сбросили на позиции ВСУ в ДНР листовки для сдачи в плен

Операторы БПЛА группировки войск «Восток» сбросили на позиции ВСУ в ДНР листовки с QR-кодами, содержащими инструкцию по добровольной сдаче в плен, сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что это дает украинским военным шанс вернуться домой живыми. Акция направлена на тех, кто оказался в окружении и хочет сохранить жизнь.

На Южнодонецком направлении дроны сбросили агитационные материалы с призывом сложить оружие. Каждая листовка содержит QR-код с подробными указаниями, а также лозунг: «Возвращайся домой сегодня — ты нужен своим родным живым». По данным военных, ранее подобные акции в районе Великой Новоселки привели к массовой сдаче в плен.

Когда военнослужащий ВСУ решается выйти и сдаться, соответственно, наши «птички» его сразу же видят. Все, он просто с поднятыми руками идет в нашу сторону. В это время наше командование, кто за этим смотрит, выдвигает группу, отправляет туда, — рассказал оператор БПЛА с позывным Консул.