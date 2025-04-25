Составлен список городов России, в которых отменили парад Победы 9 мая

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Торжественные мероприятия, посвященные 80-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, отменили в нескольких городах России. Где не будут проводить парад Победы 9 мая 2025 года?

В каких городах России отменили парад Победы в 2025 году

Проведение парада Победы 9 мая 2025 года отменили в Краснодаре. Об этом 24 апреля заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, такая мера была принята из соображений безопасности после обсуждения вопроса с военнослужащими и силовыми ведомствами.

«Парада в Краснодаре не будет. Потому что это большой риск — практически каждую ночь объявляют беспилотную опасность. Мы не можем рисковать теми, кто придет на парад. Посоветовались с военными, с нашими силовыми структурами и приняли решение — риск исключить», — заявил он.

В Керчи из-за высокого уровня террористической опасности парада к 80-летию победы в Великой Отечественной войне также не будет.

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«Пока у нас „желтый“ уровень опасности. Ни парада Победы, ни факельного шествия в этом году не планируется», — заявил глава города Олег Каторгин.

Как уточнил глава Крыма Сергей Аксенов, в регионе в целом массовых уличных мероприятий на День Победы не планируется.

«Мы понимаем, что на улице публичных больших мероприятий не будет, будет как в прошлом году. Все основные уличные мероприятия будут после достижения целей спецоперации», — объяснил он.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Также парада по случаю 80-й годовщины окончания ВОВ не будет в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Власти регионов на настоящий момент не приняли решения о формате праздничных мероприятий на 9 Мая, однако известно, что проведение военного парада и массовых шествий пока не планируется.

В Калужской области парады ко Дню Победы пройдут только в городах воинской славы — Козельске и Малоярославце. Известно, что в регионе не будет салютов в честь празднования 9 Мая. Также в Калуге отказались от проведения акции «Бессмертный полк» в обычном формате. Она пройдет в цифровом варианте.

В каких городах России пройдет парад Победы в 2025 году

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в начале апреля сообщил, что парады Победы запланированы в городах-героях, а также городах, в которых располагаются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

«[Военные парады пройдут] в городах-героях Москва, Санкт-Петербург, Смоленск, Волгоград, Тула, Новороссийск, Севастополь, Керчь и Мурманск, а также в городах Белогорск, Владивосток, Владикавказ, Воронеж, Екатеринбург, Калининград, Каспийск, Новосибирск, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Симферополь, Самара, Североморск, Улан-Удэ, Уссурийск, Хабаровск, Чита и Южно-Сахалинск», — говорится в справочных материалах МО.

Центральным событием торжеств в честь Дня Победы станет парад в Москве. Традиционно он пройдет на Красной площади, шествие начнется в 10:00 по московскому времени.

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