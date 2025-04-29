Почему не работает YouTube 29 апреля: замедление, шансы на присутствие в РФ

Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Россияне продолжают жаловаться на сбои при загрузке YouTube. Какие известны последние новости о замедлении видеохостинга сегодня, 29 апреля? Есть ли у него перспективы на присутствие в РФ?

Что известно о замедлении YouTube 29 апреля

Массовый сбой в работе YouTube в России произошел в августе 2024 года и длится до сих пор. Пользователи ежедневно сталкиваются с падением скорости воспроизведения роликов и полным отсутствием загрузки платформы на смартфонах, компьютерах и Smart TV.

Согласно данным сервиса «Сбой.РФ», 29 апреля из разных регионов России продолжают поступать жалобы на некорректную работу YouTube как на мобильном, так и домашнем интернете. Порядка 32% сообщений о сбоях приходятся на Москву, 10% — на Московскую область, 7% — на Санкт-Петербург и Новосибирскую область, 6% — на Краснодарский край и Свердловскую область, 4% — на Нижегородскую область, 3% — на Татарстан, Хабаровский край, Омскую и Ростовскую области, 2% — на Башкирию, Красноярский край, Оренбургскую, Самарскую, Иркутскую и Саратовскую области, 1% — на Ярославскую, Владимирскую и Воронежскую области.

На настоящий момент YouTube не входит в перечень заблокированных в России сайтов. Сбои в работе платформы в Роскомнадзоре связывают с деградацией сервисов Google, которые компания перестала обслуживать после ухода из РФ.

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«Никто в них не вкладывается. Серверы деградируют, где-то выключились. <…> Видимо, более мощные серверы были установлены рядом с узлами мобильных операторов связи — там трафик все еще сохраняется», — пояснил глава РКН Андрей Липов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какие перспективы у YouTube на присутствие в России

Перспективы YouTube на присутствие в России небольшие из-за нежелания платформы следовать требованиям российского законодательства, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский на встрече с участниками интенсива «Мастерская новых медиа» в Санкт-Петербурге.

По словам парламентария, администрации видеохостинга было предложено «приземлиться»: открыть представительство в РФ и интегрироваться в российское правовое поле, но ответа не проследовало.

«Все шаги со стороны государства, как гостеприимного хозяина, были сделаны. Потом случилось, что случилось. Они не торопились, но стали хамить, стали вести себя как хотят. Я думаю, что перспектив у YouTube мало», — отметил он.

Боярский подчеркнул, что сейчас «семимильными шагами развиваются отечественные платформы», однако признал, что для того, чтобы они догнали YouTube, требуется время.

«На мой взгляд, недостаточно ворвались они в импортозамещение. Потому что объективно — YouTube сколько лет? Очень много. И сколько денег туда нужно? Безумное количество. Мы, конечно, нагоняем семимильными шагами. Пытаемся» — добавил он.

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