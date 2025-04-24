Возвращение в театр, дочь в США, пост об СВО: как живет Данила Козловский

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Данила Козловский

Заслуженный артист России Данила Козловский впервые за два года выступит в Москве с моноспектаклем. Какие последние новости о нем известны, чем он сейчас занимается, куда пропал?

Что известно о карьере и личной жизни Козловского

Данила Козловский родился 3 мая 1985 года в Москве, окончил Российский государственный институт сценических искусств.

Актер снимался в картинах «Простые истины», «Преступление и погода», «Мы из будущего», «Мишень», «Распутин», «Духless», «Распутин», «Дубровский», «Академия вампиров», «Пятница», «Экипаж», «Викинг», «Тренер», «Чернобыль», «13 клиническая», «Надвое», «Карамора» и других. Всего в его фильмографии более 60 работ.

Козловский с 2008 по 2011 год был женат на польской актрисе Уршуле Магдалене Малке. У него есть дочь Ода-Валентина от актрисы Ольги Зуевой, которая вместе с мамой живет в США.

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Что Козловский говорил о спецоперации

В феврале 2022 года, после начала спецоперации, Данила Козловский назвал происходящее на Украине «катастрофой во всех смыслах» и в соцсетях обратился к президенту России Владимиру Путину.

«Уважаемый господин президент, простите, что обращаюсь к вам напрямую, но только в ваших силах остановить эту страшную беду. И мы не те граждане, которые против, мы жители своей страны, которую любим больше всего на свете и желаем ей только мира и покоя. Меня зовут Данила Козловский, и я против войны. Говорю это от своего и только от своего имени и от своего сердца», — написал он.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Данила Козловский

Правда ли, что Козловский помогает жителям Курской области

Данила Козловский более 15 лет занимается благотворительностью вместе с братом. По данным СМИ, после начала спецоперации они постоянно поддерживают людей из приграничных регионов, в том числе жителей Курской области.

В частности, перед Новым годом братья привезли 140 кг провизии и новогодних подарков детям в ПВР Курской области.

«Несмотря на активную деятельность, публично Козловские никак это не афишируют. Также куряне рассказали, что, помимо подарков, Данила записал им теплое видеопоздравление», — утверждают журналисты.

Чем сейчас занимается Козловский

Данила Козловский служит в Театре Европы, но сейчас в постановках учреждения не участвует.

Артист давно не выступал в России на фоне конфликта с руководителем Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным. Он обвинял Козловского в экстремизме и дискредитации армии. Бородин подал заявление в прокуратуру в апреле 2023 года, когда после начала СВО Козловский уехал в США. Затем он вернулся в РФ и решил выступить в театрах Москвы и Санкт-Петербурга.

3 мая после долгого перерыва Козловский примет участие в моноспектакле Frank в Театре эстрады. Об этом он сообщил в Telegram-канале. Мероприятие состоится в его день рождения и будет бесплатным.

«40 лет же не празднуют, вот я и не праздную. Но почему бы в этот день не выйти на сцену и не устроить праздник для других. Для поклонников, друзей и близких, а также для благотворительных фондов, врачей и волонтеров. Этот первый спектакль я решил сделать бесплатным, за свой счет», — уточнил актер.

20 июня спектакль Frank откроется для широкой публики. Билеты на него можно купить на официальных сайтах.

В скором времени также должны выйти кинопроекты «Бар „Один звонок“», «Уволить Жору», «Один в океане», «Официально красивые» и «Декоратор» с участием Козловского.

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