Общественник Бородин заявил о готовности ответить на иск Козловского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Данила Козловский

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин назвал ожидаемым иск актера Данилы Козловского в свой адрес. В беседе с изданием Lenta.ru общественный деятель рассказал, что намерен задать в суде все имеющиеся у него вопросы к артисту.

Ранее Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить действия российского актера театра и кино Данилы Козловского на предмет дискредитации Вооруженных сил России. Также в обращении указывалось, что после начала СВО Козловский уехал в США, а теперь планирует вернуться в Россию и выступить на сценах театров Москвы и Санкт-Петербурга. В ответ артист подал на общественника иск в суд.

Мы были готовы. На самом деле мы даже ждали иск побыстрее, потому что в суде мы расставим все точки над «i». <...> Есть много вопросов, на которые нам хотелось бы получить ответы от Данилы Козловского именно в суде. И мы готовы в суде их озвучить, — заявил Бородин.

Также он намерен уточнить у актера в суде, почему тот выражает восхищение оппозиционерами, и обсудить вопрос его двойного гражданства.

Как напоминает издание, поводом для обращения общественника в прокуратуру стало одно из недавних интервью Козловского с отрывком из фильма с его участием, где его герой призывал граждан выходить на митинги.

Понятно, что это был фильм. Но почему-то он выложил именно этот отрезок? — объяснил свою претензию к Козловскому Бородин.

Депутаты Госдумы призвали 10 апреля Министерство культуры России отменить предстоящие спектакли с участием Козловского. Поводом стали поездки в США, а также высказывания о специальной военной операции РФ на Украине.