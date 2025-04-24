Покинувший Россию актер впервые за два года выступит в Москве Данила Козловский выступит с моноспектаклем на сцене Театра Эстрады 20 июня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Данила Козловский

Актер Данила Козловский впервые за два года выступит в Москве с моноспектаклем на сцене Театра Эстрады, говорится на сайте учреждения. Артист представит постановку FRANK. В анонсе мероприятия говорится, что моноспектакль уже покорил сердца и завоевал неподдельную любовь зрителей во всем мире.

Это личная история, рассказанная и спетая от первого лица: детство и семья, первая любовь, встречи с кумирами, любимые песни и ироничный взгляд на себя — все это музыкальный стендап FRANK, — уточняется в описании события.

Козловский давно не выступал в России на фоне конфликта с руководителем Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным. Он обвинял актера в экстремизме и дискредитации армии.

Бородин подал заявление в прокуратуру в апреле 2023 года, когда после начала СВО на Украине Козловский уехал в США. Затем он вернулся в РФ и решил выступить в театрах Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, сколько стоила встреча с Козловским в Дубае, где артист готовился к выступлению с музыкальным шоу-спектаклем. Самые дешевые билеты начинались от 17 тысяч рублей. Чтобы сесть в средней части зала, поклонникам Козловского пришлось заплатить 22-34 тысячи рублей. Билет в первый ряд обошелся бы зрителю в 51 тысячу рублей.