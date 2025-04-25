Составлен список стран, которые могут провести у себя парад Победы 9 мая

Фото: Roman/Xinhua/Global Look Press

Военнослужащие Киргизии принимают участие в военном параде

Торжественные мероприятия, посвященные 80-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, пройдут в 2025 году в России и еще ряде государств. Какие страны проведут у себя парад Победы?

Какие страны проведут парад Победы 9 мая

Парад Победы является традиционной частью празднования 9 Мая в российской столице. В 2025 году по Красной площади также пройдет парадная колонна военнослужащих и боевой техники, а за мероприятием с трибун будут наблюдать мировые лидеры.

Парад Победы в 2025 году также пройдет в Астане. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Ana Tili. Это будет первый военный парад в стране с 2019 года.

«Среди государственных мероприятий этого года особое место занимает 80-летие Великой Победы. Казахстанцы внесли значительный вклад в разгром нацизма. Наши деды и отцы самоотверженно воевали на всех фронтах. <…> В планах празднования Победы много мероприятий. Главное из них — военный парад в Астане», — отметил он.

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Парад в честь Дня Победы также пройдет в 2025 году в Киргизии при участии российских военнослужащих. Однако он состоится 8 мая из-за того, что президент страны Садыр Жапаров 9 мая будет присутствовать на торжественных мероприятиях по случаю 80-летия окончания ВОВ в Москве.

«В параде будет задействована военная техника практически всех силовых структур Киргизии. Также к участию в параде будут привлечены авиация и средства ПВО Министерства обороны Киргизии и российской авиабазы в городе Канте», — сообщили в Министерстве обороны республики.

Фото: Roman/Xinhua/Global Look Press Военная техника принимает участие в военном параде в Бишкеке

По случаю 80-летия победы в ВОВ праздничные торжества также проведет Белоруссия. 9 мая в Минске пройдет военный парад, в воздушной части которого примут участие боевые вертолеты и самолеты ВВС и войск ПВО ВС республики, а также ВКС ВС РФ, сообщает агентство БелТА.

Отпраздновать 80-летие окончания ВОВ также планируют в Израиле. В стране не будет парада Победы, но проведут торжественные мероприятия и шествие «Бессмертного полка».

В Китае также планируются мероприятия, которые будут посвящены 80-летию победы над Японией и окончанию Второй мировой войны, но они пройдут 3 сентября. На торжества в Пекин приглашен глава России Владимир Путин.

Кто из мировых лидеров приедет на парад Победы в Москву

На праздновании 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2025 года будут присутствовать главы всех нынешних стран — участниц Содружества Независимых Государств (СНГ). Это Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

Лидеры Кубы, Сербии, Абхазии, Республики Сербской Боснии и Герцеговины, Словакии, КНР, Бразилии, Вьетнама и Палестины также подтвердили визит в Москву на День Победы.

Кроме того, на Красной площади 9 мая 2025 года будут присутствовать министр обороны ЮАР Анджелина Мочекга и посол Израиля в Москве Симона Гальперин.

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