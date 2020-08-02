F-16 из Турции подлетели к Еревану на расстояние воздушного удара

Турецкие истребители F-16 подлетели к столице Армении на расстояние воздушного удара. Максимально близко к Еревану подобрались два самолёта.
Они развернулись лишь тогда, когда расстояние до города составляло 56 км. Об этом
Ранее NEWS.ru сообщал, что Польша испугалась размещать истребители пятого поколения F-35 Lightning II рядом с Калининградской областью. Они не будут размещаться на военной базе польского города Мальборк. Также под американские самолёты опасно отдавать базу в Миньск-Мазовецком, что недалеко от Белоруссии.
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