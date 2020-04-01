Евросоюз раскритиковал запрет иностранцам на владение землей в Крыму

https://static.news.ru/photo/f50347d6-7433-11ea-b2cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look

Запрет иностранным гражданам и компаниям владеть земельными участками в Крыму является нарушением международного гуманитарного права. Об этом заявили в Евросоюзе.

Отмечается, что Крым и Севастополь указом президента РФ Владимира Путина вошли в перечень приграничных регионов, в которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут владеть землёй на правах собственности. Документ размещён на интернет-портале правовой информации.

Европейский союз не признает этот указ, — цитирует РИА Новости внешнеполитическую службу ЕС.

В заявлении назвали указ ещё одной попыткой принудительной интеграции полуострова в состав России. Кроме того, в Евросоюзе выразили обеспокоенность, что при этом будет необоснованно изыматься собственность.

Ранее NEWS.ru сообщил, что не могут быть собственниками земли иностранцы в 11 районах и городах Крыма, включая Армянск, Евпаторию, Ялту, Алушту, Феодосию, Керчь. В Севастополе под такой запрет попали восемь муниципальных образований, включая Инкерман.

Помимо Крыма в перечень приграничных территорий попали Астраханская и Калининградская области.