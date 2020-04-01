Евросоюз раскритиковал запрет иностранцам на владение землей в Крыму

Запрет иностранным гражданам и компаниям владеть земельными участками в Крыму является нарушением международного гуманитарного права. Об этом заявили в Евросоюзе.
Отмечается, что Крым и Севастополь указом президента РФ Владимира Путина вошли в перечень приграничных регионов, в которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут владеть землёй на правах собственности. Документ размещён на интернет-портале правовой информации.
Европейский союз не признает этот указ, — цитирует РИА Новости внешнеполитическую службу ЕС.
В заявлении назвали указ ещё одной попыткой принудительной интеграции полуострова в состав России. Кроме того, в Евросоюзе выразили обеспокоенность, что при этом будет необоснованно изыматься собственность.
Ранее NEWS.ru сообщил, что не могут быть собственниками земли иностранцы в 11 районах и городах Крыма, включая Армянск, Евпаторию, Ялту, Алушту, Феодосию, Керчь. В Севастополе под такой запрет попали восемь муниципальных образований, включая Инкерман.
Помимо Крыма в перечень приграничных территорий попали Астраханская и Калининградская области.