Евросоюз профинансирует борьбу Армении с «внешним вмешательством»

Евросоюз выделит Армении €50 млн (4,5 млрд рублей) на разминирование и «противодействие внешнему влиянию», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас. Она также обвинила во влиянии на ситуацию в Армении некие «структуры».

ЕС рад объявить о выделении Армении €50 млн, которые, в частности, будут направлены на усилия по разминированию и построение мер доверия в регионе. Наше финансирование будет также направлено на поиск и противодействие внешнему вмешательству, — сказала Каллас.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что страна фактически вышла из Организации Договора о коллективной безопасности. Парламентарий добавил, что не считает такой шаг проявлением «антироссийскости». Однако МИД Армении заявлял, что выход республики из ОДКБ на данном этапе не обсуждается.

В октябре 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что государства — члены ОДКБ не выполнили своих обязательств по обеспечению безопасности республики. Политик также подчеркнул независимость страны.