https://static.news.ru/photo/acda45b6-3204-11ea-a208-fa163e074e61_660.jpg Урсула фон дер Ляйен Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Вашингтон и Тегеран должны немедленно прекратить применение оружия. Это необходимо, чтобы дать пространство диалогу для деэскалации ситуации.

Мы призваны сделать всё возможное для возобновления переговоров, — подчеркнула она.

По словам фон дер Ляйен, коллегия Еврокомиссии провела экстренное заседание по ситуации вокруг Ирана.

Коллегия проанализировала потенциальные последствия текущего кризиса для Евросоюза, например, в сферах транспорта, энергетики, миграции, а также для экономического развития, — добавила она, отметив, что ситуация вокруг Ирана «глубоко влияет на всех».

3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада (Ирак) был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. В Вашингтоне заявили, что располагают информацией о том, что генерал планировал в ближайшее время произвести атаки на дипломатов и военных США.

После случившегося иракский парламент одобрил резолюцию с требованием к правительству вывести с территории страны все иностранные войска. 6 января президент США Дональд Трамп заявил, что Багдад ждут «небывалые санкции», если страна решится на такое. Хорватия при этом вывела войска из Ирака и перебросила их в Кувейт. Военнослужащие находились на территории страны в составе миссии НАТО.

В ночь на 8 января в ходе операции «Мученик Сулеймани» Корпус стражей Исламской революции нанёс удары по занятым американскими военными базам в Ираке. Ракеты класса «земля — земля» были выпущены по базе Айн аль-Асад и базе в Эрбиле. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что «всё в порядке».

Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф назвал мерой самообороны удар по военной базе США, но заявил, что Иран не стремится к войне.

Как писал NEWS.ru ранее, конгрессмен США Элиотт Энгел сообщил о том, что удары Ирана по американским базам могут стать началом полномасштабной войны. Демократ подчеркнул, что у войны могут быть ужасные последствия и этого не хочет никто.