https://static.news.ru/photo/1a97a5a4-700c-11ea-8aad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thielmann, G/Global Look Press

Эпидемия коронавируса угрожает целостности Евросоюза. Ситуация показала, что страны ЕС перед общей грозой просто отгораживаются друг от друга, заявил эксперт Института международных исследований МГИМО Леонид Гусев.

При этом, отметил он, под угрозой не только свободное перемещение, но и экономика.

По поводу помощи внутри ЕС, с одной стороны, заявляется, что они согласовали значительные суммы, но, с другой — многие страны практически сами выживают в нынешней ситуации. <...> Каждая страна окуклилась в свои национальные границы, — сказал Гусев в эфире радио Sputnik.

Он указал на то, что страны возникшую угрозу «заливают громадным количеством денег», пытаясь спасти ситуацию. Однако во время карантина производство закрывается, а его восстановление тоже потребует финансовых вложений. Как выйти из этой ситуации, понимания нет, так как «никто не рассчитывал, что это будет так долго», отметил эксперт.

Ранее, как писал NEWS.ru, Европейский парламент одобрил предложенные Еврокомиссией меры по борьбе с эпидемией коронавируса. Рекордный по масштабу пакет инвестиций и антикризисных мер на поддержку европейской экономики составит €37 млрд.