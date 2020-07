Европейский суд запретил трансфер персональных данных в США

https://static.news.ru/photo/a0ca97ca-c751-11ea-ad5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

Тысячи компаний могут быть вынуждены отказаться от хранения сведений о резидентах ЕС на серверах в США после постановления Европейского суда о том, что трансфер данных подвергает жителей Европы риску слежки со стороны американских властей.

Неожиданное решение, отменяющее соглашение ЕС и США о передаче информации, известное как Privacy Shield, стало победой для активистов в области защиты частных данных, которые выступают против хранения сведений о европейцах в Соединённых Штатах.

Тем не менее постановление создаёт юридические препятствия и может вызвать сбои операций тысяч транснациональных компаний, работающих в США и Европе. Так, в зависимости от способов применения постановления ряд из них, в том числе Facebook Inc. (SPB: FB), Alphabet Inc. (SPB: GOOG) и Apple Inc. (SPB: AAPL), могут быть вынуждены заняться дорогостоящим переносом дата-центров в Европу или прекратить вести бизнес в регионе, передаёт The Wall Street Journal.

