Европейский суд юстиции отменил решение ЕК оштрафовать Apple на €13 млрд

https://static.news.ru/photo/65b15560-c680-11ea-a683-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о взыскании с американского производителя смартфонов Apple рекордного штрафа в €13 млрд за нарушение европейских норм в налоговой сфере и государственных дотаций.

Европейский суд юстиции общей юрисдикции отменил оспариваемое решение, поскольку Еврокомиссия не смогла юридически обосновать нарушение [со стороны Apple] положений европейских норм по конкуренции, — говорится в опубликованном вердикте инстанции.

Еврокомиссия не смогла юридически обосновать нарушения со стороны Apple европейских норм в области конкуренции

Накануне корпорация Samsung получила от Apple $950 млн и отразила эту сумму в отчёте за первый финансовый квартал 2020 года. Деньги были выплачены в качестве штрафа по контракту о поставке OLED-панелей. Американскому IT-гиганту компании пришлось заплатить, так как она заказала меньше комплектующих, чем было указано в договоре. В Купертино приняли такое решение из-за падения спроса на смартфоны в начале года. В результате выручка Samsung за отчётный период достигла $64 млрд.

Apple уже выплачивала штраф корейской компании из-за отказа от выкупа всего объёма произведённых OLED-панелей. В 2019 году компания отправила Samsung $683 млн.

Ранее, как писал NEWS.ru, эксперты CounterPoint проанализировали продажи смартфонов премиального сегмента (дороже $400 по оптовой цене). Лидером рынка оказалась компания Apple. На втором месте в рейтинге компания Samsung, на третьем — Huawei.