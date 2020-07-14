Apple заплатила Samsung в качестве штрафа $950 млн

https://static.news.ru/photo/d36de4ba-c5ea-11ea-b176-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard B. Levine via imago-images.de/Global Look Press

Корпорация Samsung получила от Apple $950 млн и отразила эту сумму в отчёте за первый финансовый квартал 2020 года. Деньги были выплачены в качестве штрафа по контракту о поставке OLED-панелей.

Американской компании пришлось заплатить, так как она заказала меньше комплектующих, чем было указано в договоре, сообщили аналитики DSCC. В Купертино приняли такое решение из-за падения спроса на смартфоны в начале года.

В результате выручка Samsung за отчётный период достигла $64 млрд.

Apple уже выплачивала штраф корейской компании из-за отказа от выкупа всего объёма произведённых OLED-панелей. В 2019 году компания отправила Samsung $683 млн.

Ранее, как писал NEWS.ru, эксперты CounterPoint проанализировали продажи смартфонов премиального сегмента (дороже $400 по оптовой цене). Лидером рынка оказалась компания Apple. На втором месте в рейтинге компания Samsung, на третьем — Huawei.