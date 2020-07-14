Apple заплатила Samsung в качестве штрафа $950 млн

Корпорация Samsung получила от Apple $950 млн и отразила эту сумму в отчёте за первый финансовый квартал 2020 года. Деньги были выплачены в качестве штрафа по контракту о поставке OLED-панелей.
Американской компании пришлось заплатить, так как она заказала меньше комплектующих, чем было указано в договоре,
В результате выручка Samsung за отчётный период достигла $64 млрд.
Apple уже выплачивала штраф корейской компании из-за отказа от выкупа всего объёма произведённых OLED-панелей. В 2019 году компания отправила Samsung $683 млн.
Ранее, как писал NEWS.ru, эксперты CounterPoint проанализировали продажи смартфонов премиального сегмента (дороже $400 по оптовой цене). Лидером рынка оказалась компания Apple. На втором месте в рейтинге компания Samsung, на третьем — Huawei.
Добавьте наши новости в избранные источники