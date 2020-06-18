Аналитики назвали самый популярный смартфон

https://static.news.ru/photo/5219f6f4-b15b-11ea-8f5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/Global Look Press

Эксперты CounterPoint проанализировали продажи смартфонов премиального сегмента (дороже $400 по оптовой цене). Лидером рынка оказалась компания Apple.

В целом продажи дорогих устройств снизились на 13% из-за пандемии коронавируса, говорится на сайте компании. Однако сегмент остаётся ключевым, так как на премиальную долю рынка приходится 57% от доходов от продажи телефонов.

На втором месте в рейтинге оказалась компания Samsung, на третьем — Huawei. В пятёрку впервые вошла Xiaomi благодаря сериям Mi 10 5G и Mi Note 10. Аналитики отметили рост на 67% компании OPPO, развивающая серии Reno 3 и Reno 3 Pro 5G.

Apple и Samsung занимают первые два места во всём мире кроме Китая. В КНР на пером месте находится Huawei, а Apple совсем не представлена в пятёрке лучших.

Самой продаваемой моделью в мире является iPhone 11. Также в пятёрке наиболее популярных iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone XR и Huawei Mate 30 Pro 5G.

Ранее, как писал NEWS.ru, техноблогер и инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) намекнул на разработку Apple собственного складного смартфона. Однако конструкция самого устройства будет отличаться от таких классических аппаратов с гибкими экранами, как Galaxy Fold или Mate X.

По словам Проссера, текущий прототип складного iPhone оснащён двумя отдельными дисплейными панелями, соединёнными шарниром. Внешний дизайн устройства напоминает iPhone 11 с закруглёнными краями из нержавеющей стали. У прототипа отсутствует вырез: фронтальная камера с поддержкой Face ID расположена на внешнем дисплее.

В 2019 году Ведомство по патентам и товарным знакам США опубликовало патент Apple. Документ посвящён «электронным устройства с гибкими дисплеем», в которых производитель нашёл решение проблемы, связанной с изгибом экрана.

При низких температурах складывание и раскрытие гаджета может привести к повреждениям. Для того чтобы избежать подобного исхода, Apple может обратиться в своей разработке к процессу нагревания. Использование соответствующего элемента окажется непрактичным, поэтому разработчики предположили альтернативу в виде использования тепла, генерируемого пикселями на экране.