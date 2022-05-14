Европе предрекли вынужденный запуск «Северного потока — 2» «Известия»: Европе предрекли вынужденный запуск «Северного потока — 2»

Фото Jens Buttner/ZB/Global Look Press

Финансовые аналитики спрогнозировали запуск «Северного потока — 2» в Европе из-за сокращения маршрутов поставок российского природного газа через Украину и Польшу, а также отсутствие дополнительных альтернативных объёмов топлива на мировом рынке, пишут «Известия». Отмечается, что одним фактором в пользу этого является нежелание ряда стран переходить на оплату в рублях. Эксперты отмечают, что в мире есть понимание, что альтернативы российскому газу нет.

Страны ЕС смогут сохранить объём закупок российского газа на текущем уровне только за счёт экстренного запуска газопровода «Северный поток — 2». Иначе прокачка газа в Европу из России может упасть на 40%, — заявил руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников.

Руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова в свою очередь уверена, что с наступлением расчётного периода по газовым поставкам, многие европейские страны пересмотрят своё отношение к оплате в российских рублях.

В случае отказа Венгрии поддержать эмбарго на поставки российской нефти ряд европейских стран допустили возможность отложить на время рассмотрение этого вопроса, ранее написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Отмечается, что политики в Европе спешат принять остальные санкции в отношении Москвы, поэтому они готовы отказаться от части мер в новом проекте ограничений. В Европе выразили уверенность в том, что Будапешт ещё получится убедить. Уточняется, что стороны могут достичь успеха в переговорах в ходе встречи глав МИД ЕС 16 мая.