Европа захотела защититься от гиперзвуковых ракет Ведущие страны Европы и компания MBDA создадут систему защиты от гиперзвукового оружия

Фото: Aleksey Ivanov / TV Zvezda / Global Look Press

Исполнительный директор компании MBDA, производящей ракетные системы, Эрик Беранже рассказал The Daily Telegraph, что договорились с властями Германии, Италии, Нидерландов и Франции о создании в течение трех лет прототипа системы защиты от гиперзвукового оружия. По его словам, проект «внесет вклад в укрепление индустрии суверенных ракетных систем в Европе». Главы компании выразил уверенность в том, что это позволит повысить конкурентоспособность европейского ОПК.

Технологии в области гиперзвука развиваются. MBDA хочет оставаться в авангарде инноваций и вести Европу на пути к наиболее эффективному решению по сдерживанию гиперзвуковых угроз, — сказал Беранже.

Он при этом не стал озвучивать сумму контракта, которую стороны согласовали в рамках проекта.

Ранее издание 19FortyFive заявило, что российский танк Т-90 представляет серьезную угрозу для американских танков Abrams. В статье отмечается, что это возможно благодаря техническим характеристикам российской техники, например, тому, что танк Т-90М оснащен реактивной броней. Отдельно авторы материала выделили улучшенные тепловизионные прицелы наводчика. Журналисты американского издания добавили, что российскому танку «помогают чувствовать себя уверенно на поле боя» в том числе дымовые гранаты и способность глушить противотанковые ракеты.