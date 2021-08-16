Европа испугалась, что Россия под шумок займёт Афганистан

Политический вакуум в Афганистане, который образовался после бегства из страны США, быстро запонит Россия или Китай. Этого боятся в Европарламенте, поэтому главы комитетов по международным делам и развитию ведомства призвали поскорее выработать новую стратегию по Афганистану.

ЕС должен разработать новую стратегию для Афганистана и региона, принимая во внимание, что Россия и Китай постараются быстро заполнить политический вакуум, — сказано в заявлении Европарламента.

Однако у ведомства с этим небольшие трудности — все депутаты сейчас в традиционном для времени года отпуске. И вернутся они уже после августа.

Но в целом, ЕП собирается призвать Пакистан, Иран и Индию сыграть конструктивную роль в налаживании ситуации в Афганистане.

Ранее жительницы Кабула, которые по тем или иным причинам были вынуждены остаться в стране после захвата власти талибами*, рассказали, как им живётся в городе и что в нём сейчас происходит.

По словам правозащитницы и политика, бывшего заместителя спикера парламента Афганистана Фавзии Куфи, её день начинается с пустых улиц столицы Афганистана, потому что её жители до смерти боятся выходить из дома. Она в ужасе закрываются дома, не открываются лавки и магазины, потому что бойцы «Талибана»* (запрещённая в РФ террористическая организация) могут запросто отобрать у мирных кабульцев всё, что им вздумается, от мелких товаров до автомобилей.

«Талибан»* — запрещённая в РФ террористическая организация.