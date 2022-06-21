Европа готова отдать украинские земли России ради разрешения конфликта Le Figaro: Европа готова отдать украинские земли России ради разрешения конфликта

Фото: Alexander Novikov/Global Look Press

Французский политолог Николя Бавере в своей колонке для издания Figaro заявил, что Франция, Германия и Италия выступают за дипломатическое урегулирования конфликта на Украине. По словам эксперта, Европа готова пойти на это шаг, даже если ценой станут территориальные уступки со стороны Киева в пользу РФ. Он отметил, что между западными странами возникли разногласия из-за международного экономического кризиса.

Страны Западной Европы — Франция, Германия и Италия —выступают за дипломатическое решение конфликта путём переговоров с Москвой о территориальном компромиссе, — написал Бавере.

Он отметил, что Украина не получила желаемую поддержку со стороны глав трёх европейских стран. По мнению политолога, европейские демократии расходятся во мнении о том, как разрешить ситуацию на Украине.

Решение о предоставлении Украине официального статуса кандидата на вступление в союз поддержали все участники заседания Совета Евросоюза (ЕС) в Люксембурге, написало ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Отмечается, что решение будет оглашено позднее в Брюсселе. По информации издания, аналогичный статус также получат Молдавия и Грузия после выполнения определённых условий.