Еврокомиссия предложит закрыть России доступ к финансовому рынку Европы

Фото: European Union

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что не видел российских военных на территории республики. При этом он не исключил, что военный контингент РФ может присутствовать в Донбассе.

Есть ли здесь российские военные? Я их не видел, может быть, они где-то и находятся, но непосредственного контакта у меня с ними не было, — сказал он. 24 февраля президент...