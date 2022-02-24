Еврокомиссия предложит закрыть России доступ к финансовому рынку Европы
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
11:07, 24 февраля 2022
Урсула фон дер ЛяйенФото: European Union
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Еврокомиссия предложит лидерам стран Евросоюза новый пакет санкции против России, среди которых меры против стратегических секторов российской экономики и банков, сообщает РИА Новости. Это лишит российскую экономику возможности модернизироваться и закроет доступ банков к финансовому рынку Европы, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Сегодня мы представим пакет массивных и целенаправленных санкций европейским лидерам (внеочередному саммиту глав государств ЕС) на одобрение. С этим пакетом мы нацелимся на стратегические сектора российской экономики, блокируя их доступ к технологиям и рынкам, которые являются ключевыми для России. Мы ослабим российскую экономическую базу и ее возможности модернизироваться. Кроме того, мы заморозим российские активы в Евросоюзе и остановим доступ российских банков к европейскому финансовому рынку, — сказала Урсула фон дер Ляйен.
Ранее Европейский союз призвал Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины. Отмечается, что сегодня лидеры стран ЕС обсудят кризис вокруг Украины и введение ограничительных мер в отношении России. По заявлению представителей ЕС, Россия понесёт существенные последствия за свои действия.