Еврокомиссия потребовала от Белоруссии соблюдать права человека

https://static.news.ru/photo/f125812a-aa65-11ea-b11c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Минск должен соблюдать основные права человека, но для этого в Белоруссии необходим «другой контекст». Об этом заявил представитель Еврокомиссии Питер Стано, комментируя обвинения против белорусских активистов, среди которых блогер Сергей Тихановский.

Принимая во внимание условия преследования и содержания этого человека, мы призвали к его безусловному освобождению, также, как и других лиц, — заявил представитель ЕК во вторник во время пресс-конференции в Брюсселе.

Стано отметил, что предыдущие парламентские выборы в Белоруссии не соответствовали европейским нормам. В условиях избирательной кампании важно, какой выбор сделает Белоруссия. По его словам, предстоящие выборы президента будут иметь решающее значение для отношений ЕС и Белоруссии.

Выборы президента страны запланированы на 9 августа. Тихановский планировал участвовать в них, но ЦИК не зарегистрировал его инициативную группу. Основанием стало отбывание блогером административного ареста. После этого документы на участие в выборах подала его супруга Светлана.

Белорусскому блогеру и семи участникам предвыборного пикета в Гродно предъявлено обвинение в организации и подготовке действий, которые грубо нарушают общественный порядок. Один из активистов обвиняется в насилии в отношении силовиков.

NEWS.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил соперников по выборам в нарушении норм закона и морали.