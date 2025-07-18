«Это сигнал»: в Раде объяснили отказ США одобрить Умерова в качестве посла Депутат ВР Железняк: США не одобрили Умерова на пост посла из-за Ермака

США не одобрили кандидатуру экс-главы Минобороны Украины Рустема Умерова на пост посла в Вашингтоне из-за лояльности чиновника к главе офиса президента Андрею Ермаку, заявил в беседе с изданием «Украинская правда» депутат Рады Ярослав Железняк. По его словам, «это сигнал».

Американская сторона, по информации моих источников, по информации, что я видел в СМИ, не согласовала конкретно это назначение. Это сигнал, и этот сигнал так или иначе связан в том числе с достаточно близкой лояльностью Рустема Умерова главе офиса, — сказал Железняк.

Ранее издание «Страна.ua» сообщало, что Украина может заменить главу делегации на переговорах с Россией, которым сейчас является Умеров. По его информации, Умерова планировали отправить послом в Вашингтон.

Позже бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что у экс-министра обороны Украины имеется американское гражданство. По его словам, это стало причиной отказа в его назначении послом в США. Мосийчук также призвал президента Украины Владимира Зеленского лишить Умерова украинского гражданства.