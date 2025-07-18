Раскрыта новая тактика применения российских «Солнцепеков»

Военнослужащие Вооруженных сил России стали использовать новую тактику применения тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» и «Тосочка», пишут «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны РФ. Она заключается в совместном использовании машин разной модификации для более эффективной работы по тылам Вооруженных сил Украины.

Как сказано в материале, каждая ТОС предназначена для решения своей боевой задачи. Так, тяжелый гусеничный «Солнцепек» создает фронтальный вал огня, тогда как более мобильная колесная «Тосочка» наносит точечные удары в ближнем тылу ВСУ.

Отмечается, что благодаря новой тактике ВС РФ стали гораздо эффективнее бороться с украинскими пунктами управления тактическими беспилотниками, находящимися на глубине до 10 км. Уничтожение вражеских операторов БПЛА является одной из приоритетных задач российских войск, говорится в материале.

Ранее офицер-доброволец Максим Шарин рассказал, что дальность удара у систем ТОС-3 «Дракон» достигает 15 км против 6 км у «Солнцепеков». Он подчеркнул, что это крайне важный показатель для тяжелых огнеметных систем. При этом сила удара у «Дракона» эквивалентна по мощности «Солнцепеку», отметил Шарин.

Прежде военкор Семен Пегов сообщил, что российскую армию усилят более точными тяжелыми огнеметными системами ТОС-3 «Дракон». Он отметил, что установка сконструирована с учетом опыта современных боевых действий.